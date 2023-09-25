Экс-советник Пентагона заявил, что РФ уничтожит аэродромы ВСУ на западе Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы могут уничтожить аэродромы, с которых украинские войска запускают бомбардировщики Су-24, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом пишет RT.

Военный эксперт обратил внимание, что украинские истребители стреляют ракетами Storm Shadow. По его словам, запуск таких самолет осуществляется с аэродромов на западе Украины.

"На Западной Украине есть несколько таких полос. Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами", – высказался Макгрегор.

Он предупредил, что ВСУ могут остаться без инфраструктуры для военной авиации. По его мнению, Воздушно-космические силы России могут ее уничтожить.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о ликвидации двух танков Leopard на купянском направлении. Также российскими средствами контрбатарейной борьбы были поражены САУ Krab, гаубица Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 противотанковая пушка "Рапира" и два автомобиля.

В апреле Макгрегор предупреждал, что российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет" сожгут поставленные Западом на Украину танки при попытке контрнаступления. Он заявлял, что мощности боеголовки хватает для того, чтобы поразить любую бронетехнику.



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