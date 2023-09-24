Экс-аналитик ЦРУ назвал старьем поставляемые Украине вооружения

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Запад отправляет Киеву устаревшие боевые системы, которые сам признал ненужными. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Они получают старье. Эта старая техника не работает хорошо, там есть дыры, требуется ремонт", – сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Военный эксперт считает, что украинская армия не сможет одержать победу, поскольку полностью зависит от поставок других стран. Он также напомнил, что на Украине нет собственного военного производства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине. Он отметил, что Вашингтон расширяет поставки ПВО Киеву, и батареи системы ПВО Hawk будут поставляться ежемесячно в течение зимы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новый пакет военной помощи США Киеву оценивается в 128 миллионов долларов, вооружение еще на 197 миллионов будет выделено в рамках ранее согласованных пакетов.



Минобороны Британии призналось в поставке Киеву ядовитых танков