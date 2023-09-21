Байден отложил вопрос передачи тактических ракет ATACMS Украине

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Американская сторона пока отложит вопрос передачи тактических ракет ATACMS Украине, такое решение принял президент США Джо Байден. Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он пришел к заключению о том, что не станет поставлять ATACMS. Однако он также не снимает это с рассмотрения в будущем", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим в Пентагоне уточнили, что США передадут Киеву танки Abrams в ближайшие дни или недели. Поставки осуществляются в соответствии с графиком, подчеркнули в ведомстве.

Сутками ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским намерен услышать его оценки ситуации на фронте.

При этом он не исключил возможность поставок ракет ATACMS. Однако Вашингтон еще не принял окончательного решения по этому вопросу, уточнял Кирби.

Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября