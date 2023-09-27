Сенат США предложил сократить запрос помощи для Украины до 4,5 млрд долларов

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Сенат США предложил снизить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона вместо запрошенных администрацией США 24 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект поправок к бюджету.

Кроме того, 1,65 миллиарда долларов для экономической помощи Киеву предлагается согласовать на 2024 финансовый год через Госдеп США.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США располагают средствами для военных поставок Киеву в течение еще нескольких недель, последующая помощь Украине может быть сокращена при отсутствии решения конгресса США о дополнительных ассигнованиях.

До этого группа законодателей США выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится американская сторона.

Кирби призвал быстрее принять решение о выделении денег для поддержки Украины