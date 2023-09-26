Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 13:46

Политика

Танки Abrams являются серьезным оружием, но будут гореть, как и другие – Песков

Фото: ТАСС/EPA/Darek Delmanowicz

Поставки США танков Abrams и дальнобойных ракет Киеву не могут повлиять на исход специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он убежден, что нет оружия, способного изменить расстановку сил на поле боя.

"Танки Abrams – это серьезное оружие. Но помните, как президент говорил о танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну, будут и эти гореть", – сказал представитель Кремля.

Говоря о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты, Песков отметил, что это тоже серьезное оружие. По его мнению, таким образом "американцы продолжают повышать свою прямую вовлеченность в этот конфликт". При этом он подчеркнул, что российские военные повышают свои навыки и технические возможности по противодействию этим ракетам.

25 сентября СМИ сообщали, что первая партия танков M1 Abrams американского производства прибыла на Украину. Поставки стартовали на несколько месяцев раньше прогнозов.

О скором прибытии танков Abrams на Украину говорил 16 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Киев надеется получить их в количестве больше 10.

Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика