В Госдепе США заявили, что готовятся к возможному шатдауну правительства

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Госдепартамент США готовится к возможному шатдауну американского правительства с 1 октября, в том числе к частичной приостановке деятельности, если конгресс не вынесет решение по бюджету на новый финансовый год. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

"У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун", – заявил он.

При этом официальный представитель госдепартамента отметил, что ведомство собирается в скором времени решить, какие функции нужны для национальной безопасности. Кроме того, будет определено, какие подразделения будут дальше работать, а какие – приостановят деятельность.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти обратился к президенту страны Джо Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию с шатдауном.

До этого сенат США предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона. Администрация США, в свою очередь, запрашивала на указанные цели 24 миллиарда долларов.

В США возникла угроза шатдауна из-за разногласий законодателей по бюджету