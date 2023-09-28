Блинкен не исключил возможность контактов на высшем уровне между Россией и США

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Возможность восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном не исключается, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли в перспективе новая встреча Владимира Путина с лидером США Джо Байденом.

"Никогда не говори никогда. В конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Посмотрим, дойдем ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно", – передает ТАСС его слова.

Ранее американский лидер назвал Путина диктатором и добавил, что не встанет на одну сторону с ним. Он также выразил мнение, что экс-президент США Дональд Трамп и его "MAGA-друзья" склоняются перед Россией, но он, если его переизберут, этого делать не будет.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Байдена, отметил, что президент РФ никогда не опустится до уровня личных оскорблений. Он также добавил, что у Путина есть личное мнение об этом высказывании, однако он не будет отвечать на него в таком же тоне.



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