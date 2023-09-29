29 сентября, 07:09Политика
Российские силы ПВО уничтожили в ночь на 29 сентября 11 БПЛА ВСУ
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Дежурные средства ПВО РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории России в ночь на 29 сентября. Всего было уничтожено 11 беспилотников ВСУ. Об этом Минобороны сообщило в своем телеграм-канале.
Отмечается, что 10 из них были уничтожены над Курской областью и один – над Калужской.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Обесточенными оказались пять населенных пунктов области и одна больница.
Вечером 28 сентября дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
Российская ПВО сбила в небе над Клещеевкой вертолет ВСУ
Читайте также