Российские силы ПВО уничтожили в ночь на 29 сентября 11 БПЛА ВСУ

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Дежурные средства ПВО РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории России в ночь на 29 сентября. Всего было уничтожено 11 беспилотников ВСУ. Об этом Минобороны сообщило в своем телеграм-канале.

Отмечается, что 10 из них были уничтожены над Курской областью и один – над Калужской.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Обесточенными оказались пять населенных пунктов области и одна больница.

Вечером 28 сентября дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

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