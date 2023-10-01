Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем Сухопутных войск

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с днем сухопутных войск. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Сергей Шойгу отметил мужество пехотинцев, их героизм, профессиональное мастерство и весомый вклад в защиту национальных интересов России.

"Многие страницы ратной летописи нашей Родины свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-пехотинцев. Их вклад в защиту и обеспечение безопасности страны поистине неоценим", – сказал Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции личный состав общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи. Шойгу пожелал военнослужащим Сухопутных войск крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо России.

Ранее министр обороны сообщил, что Группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что ВСУ за месяц потеряли более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.