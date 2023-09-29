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Владимир Путин пообещал оказать помощь близким погибших осужденных-участников СВО, подчеркнув, что они отдали жизнь за свою страну и искупили вину.

Российский лидер встретился с участниками спецоперации, которые были представлены к государственным наградам за подвиг под Урожайным. Среди них присутствовали рядовой Иван Калашников, ефрейтер Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов и старший сержант Виктор Хамаганов. В ходе встречи Путин попросил рассказать ему о ситуации в российской армии.

Президент также сообщил, что получил устный и видеодоклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о мужестве и героизме бойцов ВС РФ в ходе сражений.

Путин назвал подвиг военных "знаковым, хорошим примером мужества и героизма". Российский лидер выразил понимание того, что в сражении о таком не думают, а лишь о том, как отразить атаку противника.

"Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того, как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова. Я вас хочу за это поблагодарить. Пожелать вам успехов", – заявил президент.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении. Согласно докладу, пять солдат под командованием замкомвзвода Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков, заставив их пуститься в побег. Самого Калашникова представили к званию Героя РФ.

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