Осенний призыв в России начнется 1 октября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Осенняя призывная кампания стартует в России уже 1 октября, пишет RT со ссылкой на замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС России контр-адмирала Владимира Цимлянского.

"Он (призыв. – Прим. ред.) будет проходить с 1 октября во всех субъектах России", – уточнил он.

Цимлянский добавил, что проживающие в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, будут призываться на военную службу с 1 ноября по 31 декабря.

Для граждан начнет работать прямая телефонная линия по призыву . Генштаб запустит ее 17 октября. Обратиться по ней можно будет по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

В ходе брифинга Цимлянский уточнил, что срочников не будут отправлять служить в зону спецоперации. Все призывники в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы они не поедут.