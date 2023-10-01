Сенат США одобрил проект финансирования правительства с отказом от помощи Украине

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Сенат США одобрил проект временного финансирования американского правительства сроком на 45 дней, не включающий средства на помощь Украине. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты Конгресса.

До этого сообщалось о том, что палата представителей конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства с отказом от помощи Украине. Инициатива получила две трети голосов законодателей.

Теперь данный проект отправится на подпись американскому президенту Джо Байдену, которому необходимо подписать документ для предотвращения шатдауна в стране.

Ранее Байден назвал неприемлемой ситуацию, при которой представители обеих политических партий в Конгрессе не в состоянии преодолеть разногласия, из-за чего страна оказалась на пороге наступления шатдауна.

Новости мира: в США предложили предотвратить шатдаун отказом от помощи Украине