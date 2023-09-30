Байден назвал неприемлемыми разногласия в Конгрессе, ставящие страну под угрозу шатдауна

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Президент США Джо Байден назвал неприемлемой ситуацию, при которой представители обеих политических партий в Конгрессе не в состоянии преодолеть разногласия, из-за чего страна оказалась на пороге наступления шатдауна. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X. Его слова передает РИА Новости.

"Сейчас в Конгрессе присутствуют люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером прекратить работу правительства. Это неприемлемо", – написал Байден.

Это заявление американского президента вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсети. Одни высказались в поддержку Байдена, обвинив Конгресс в создании угрозы работе властей из-за политических споров. Другие высказались против Байдена и отметили, среди законодателей остались те, кто ставит интересы США на первое, а не на последнее место.

Шатдаун в США – это прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, с 1 октября будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, а других отправят в вынужденный отпуск.

В правительстве США признают, что возможный шатдаун может стать катастрофой не только для самих Штатов, но и для зависимых от них стран, таких как Украина.

Ранее сообщалось, что Палата представителей конгресса США не смогла утвердить проект финансирования работы правительства до 31 октября, против которого выступали Белый дом и Сенат. Инициативу поддержали 198 законодателей, однако против нее выступили 232 члена палаты, и она не прошла.