Байден заявил, что поддержка Украины сохранится после принятия временного бюджета

Фото: 123RF/belegan

Президент США Джо Байден на фоне утверждения временного бюджета, не включающего деньги на Украину, пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдем", – заявил Байден

Американский президент подчеркнул, что большинство конгрессменов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продолжит финансовую поддержку Украины и будет увеличивать ее независимо от того, какая ситуация сохраняется в США. Боррель сообщил украинской стороне, что помощь ЕС не зависит от итогов наступления ВСУ, признав, что оно находится в тяжелом положении из-за укреплений РФ.