Глава Евродипломатии заявил, что ЕС продолжит финансовую поддержку Украины

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Евросоюз (ЕС) продолжит финансовую поддержку Украины и будет увеличивать ее независимо от того, какая ситуация сохраняется в США. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции во время визита в Киев, которую транслировала его пресс-служба.

"Мы считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США", – заявил глава Евродипломатии.

Боррель сообщил украинской стороне, что помощь ЕС не зависит от итогов наступления ВСУ, признав, что оно находится в тяжелом положении из-за укреплений РФ.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства с отказом от помощи Украине. Данный проект получил две трети голосов законодателей. Позже его также одобрил сенат США.

Байден поддержал проект продления финансирования правительства США, однако одновременно с этим заявил, что американские власти не должны были оказаться в условиях риска шатдауна с самого начала.

Он также отдельно прокомментировал тот факт, что в проект не включены новые средства для поддержки Украины, заявив, что власти США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы американская поддержка Киева была прервана.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева