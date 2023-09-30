Румыния стянула войска и средства ПВО к границе с Украиной – СМИ

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Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной в связи с возросшей обеспокоенностью Североатлантического альянса в этом регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Бухарест перемещает средства противовоздушной обороны ближе к деревням на Дунае, которые расположены через реку от Украины. Здесь же размещаются дополнительные военные патрули и наблюдательные пункты.

Так, власти Румынии предприняли данные меры из-за растущей обеспокоенности НАТО, что конфликт на Украине может перекинуться на территорию военного блока.

Ранее один из бывших высокопоставленных чиновников Пентагона Грегори Уивер опубликовал статью, в которой призвал страны НАТО нарастить ядерное сдерживание на восточных границах Альянса, чтобы противостоять России.

До этого сообщалось, что НАТО направит в Литву два самолета дальнего обнаружения AWACS для организации наблюдения за военной активностью России. Их временно разместят в Шяуляе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что Североатлантический альянс до сих пор ведет агрессивную деятельность по наращиванию собственного присутствия у границ РФ.

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