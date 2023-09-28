НАТО направит в Литву два самолета AWACS для слежки за военной активностью РФ

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НАТО направит в Литву два самолета дальнего обнаружения AWACS для организации наблюдения за военной активностью России, сообщает РИА Новости.

Самолеты временно разместят в Шяуляе. Первый из них прибудет 28 сентября. Отмечается, что он будет выполнять задания по наблюдению за российской военной деятельностью рядом с границами Альянса.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что западные страны должны предоставить гарантии безопасности российской стороне и не принимать Украину в НАТО, это может поспособствовать урегулированию украинского конфликта. Он подтвердил мнение правительства Венгрии о том, что переговоры могут показать свою эффективность только в том случае, если в них примут участие Россия, Украина и США.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что приглашение Украины в НАТО могло бы привести к началу новой мировой войны.



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