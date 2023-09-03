Венгрия предложила Западу дать гарантии безопасности РФ и не принимать Украину в НАТО

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Западные страны должны предоставить гарантии безопасности российской стороне и не принимать Украину в НАТО, это может поспособствовать урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", – передает слова Гуйяша агентство MTI.

Он подтвердил мнение правительства Венгрии о том, что переговоры могут показать свою эффективность только в том случае, если в них примут участие Россия, Украина и США.

Гуйяш добавил, что у Украина, скорее всего, не сможет вернуть себе часть территорий, которые были отданы РФ.

"Ясно также, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, поскольку за последние полтора года россияне не добились быстрых и впечатляющих результатов в военных действиях", – отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что приглашение Украины в НАТО могло бы привести к началу новой мировой войны. В этой связи лидеры стран Альянса на саммите в Вильнюсе воздержались от такого шага. По его мнению, они поступили правильно.

Орбан также выразил мнение, что ситуация на Украине может урегулироваться в тот момент, когда этого захочет американская сторона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле согласны с мнением премьер-министра Венгрии, так как США являются застрельщиками в вопросе поставок новых вооружений Киеву.



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