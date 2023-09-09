В США заявили о желании украинцев пойти на компромисс с Россией

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Граждане Украины готовы выступить за прекращение боевых действий в обмен на гарантии безопасности. Об этом говорится в материале американского эксперта по международной политике Фарида Закарии для The Washington Post.

По словам автора, никто из украинцев не готов согласиться на прекращение огня при личном общении. Однако часть людей все же рассматривает вариант остановки боевых действий, если их не вынудят юридически признать легитимность власти РФ в Крыму и Донбассе.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттериш предположил, что в ближайшее время конфликт на Украине не удастся решить мирным путем. По его мнению, на продолжение боевых действий настроены обе стороны.

Об отсутствии перспектив к установлению мира на Украине до этого также заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако, обратил внимание он, Анкара готова оказать содействие к завершению конфликта в случае наличия желания у двух сторон.

