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Член палаты лордов (верхней палаты) парламента Великобритании Ричард Бэлф заявил, что позволить вступить Украине в НАТО было бы ошибкой. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

"Было бы ошибкой позволить Украине вступить в НАТО, у которого и так достаточно проблемных стран-членов. Что касается того, когда и сможет ли Киев присоединиться, что ж, тут мы должны полагаться на то, что Германия и Франция используют свое право вето против новых участников альянса", – сказал он.

Бэлф также заявил, что гарантии безопасности, которые Лондон может предоставить Киеву по результатам переговоров, скорее всего будут бесполезны.

По словам члена палаты лордов, мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся только тогда, когда США перестанут поставлять Киеву оружие. Он считает, Лондон также продолжит поставки военной помощи Украине, "пока США не решат, что игра окончена".

По его мнению, Великобритания нуждается в России, но на данный момент внешняя политика Лондона – это то, что говорит Вашингтон.

Ранее сообщалось, что британское правительство включит ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Министр внутренних дел королевства Суэлла Браверман заявила, что группа представляет собой "жестокий и разрушительный инструмент" Владимира Путина.

По ее словам, деятельность ЧВК в Африке и на Украине угрожает глобальной безопасности и служит политическим целям Кремля.



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