Глава генштаба Британии рассказал о своей реакции на уничтожение Challenger 2

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Начальник британского Генштаба Патрик Сандерс заявил, что испытал сильные эмоции, увидев уничтоженный танк Challenger 2 в зоне спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в интервью порталу Forces.net.

"Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке", – поделился он.

По его словам, британские военные испытывают сильную эмоциональную привязанность к своей технике.

Помимо прочего, Сандерс заявил, что Лондон вносит крупнейший вклад в обучение украинцев. Начальник британского Генштаба уточнил, что в Великобритании обучается около 30–40% украинских добровольцев, а с командованием ВСУ поддерживается постоянный диалог.

Впервые российским военным удалось ликвидировать танк Challenger 2 в зоне спецоперации 5 сентября.

В Сети появилось видео, которое было снято в районе села Работино Запорожской области. На кадрах был виден горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Впоследствии врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ уничтожили два британских танка Challenger на территории области. По его данным, сейчас четыре британских танка находятся под Степногорском, а еще два – в Орехове.

ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО