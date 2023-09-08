ВС РФ уничтожили два британских танка Challenger в Запорожской области

Фото: AP Photo/John Gaps III

Вооруженные силы (ВС) РФ при помощи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" смогли поразить два британских танка Challenger на территории Запорожской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Два вот вышли. <...> Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи, эти танки себя никак не показывают", – сказал он.

По словам Балицкого, на данный момент четыре танка, произведенных в Великобритании, находятся под Степногорском, а еще два – в Орехове.

Ранее американские СМИ заявляли, что уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает то, что российские установки "Корнет" способны сжечь любой западный танк.

Они добавили, что ПТРК за всю историю его применения также смогли уничтожить американский танк Abrams и израильский Merkava 4.

Впервые российским военным удалось ликвидировать танк Challenger 2 в зоне спецоперации 5 сентября.

В Сети появилось видео, которое было снято в районе села Работино Запорожской области. На кадрах был виден горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.



ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО