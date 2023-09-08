В ООН заявили, что мирного решения конфликта на Украине в ближайшее время не будет

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что в ближайшее время конфликт на территории Украины не удастся решить мирным путем.

Он также предположил, что обе стороны конфликта настроены на его продолжение.

"Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт", – передает его слова РИА Новости.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявлял, что Вена хотела бы дипломатического решения украинского конфликта, однако ответственность за шаг, после которого между Москвой и Киевом начнутся переговоры, он оставил за вторым.

Комментируя его слова, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что путь к переговорам с Россией по вопросу украинского конфликта лежит через поле боя.

Он добавил, что конфликт будет решен только после осуществления действий по формуле президента Украины Владимира Зеленского.

До этого Зеленский заявлял, что украинская сторона никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта на своей территории. Он обратил внимание на "формулу мира" из десяти подпунктов и подчеркнул, что подобную модель поддерживают многие страны мира.



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