В МИД РФ сообщили, что НАТО продолжает наращивать свое присутствие у границ РФ

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НАТО до сих пор ведет агрессивную деятельность по наращиванию собственного присутствия у границ РФ. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на сведения о передаче Литве самолетов НАТО дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

"Все рассказы многолетней давности Североатлантического альянса, что они занимаются просто взаимодействием с другими членами Альянса, на самом деле сейчас на поверку оказались просто враньем", – добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что НАТО направит в Литву два самолета дальнего обнаружения AWACS для организации наблюдения за военной активностью России. Их временно разместят в Шяуляе.

Первый из них прибудет 28 сентября. Отмечается, что он будет выполнять задания по наблюдению за российской военной деятельностью рядом с границами Альянса.

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