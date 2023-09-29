НАТО опубликовало статью с призывом усилить "ядерное сдерживание" у границ с РФ

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Странам, входящим в НАТО, необходимо нарастить ядерное сдерживание на восточных границах Альянса, чтобы противостоять России. Об этом сказано в статье одного из бывших высокопоставленных чиновников Пентагона Грегори Уивера, размещенной на сайте НАТО.

"В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта", – отметил он.

Как утверждает Уивер, в связи с этим фактом сдерживание ядерной эскалации РФ станет важнее простых вооружений. По его словам, те, кто думает, что НАТО сможет сдержать "российскую угрозу Альянсу" обычными вооружениями, сильно заблуждаются.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс направит в Литву два самолета дальнего обнаружения AWACS для организации наблюдения за военной активностью России.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО до сих пор ведет агрессивную деятельность по наращиванию собственного присутствия у границ РФ.

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