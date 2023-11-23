Президент Чехии сообщил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту

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РФ остается основной угрозой для Евросоюза. На фоне этого армии Европы начали готовиться к высокоинтенсивному конфликту, сообщает "Радио 1" со ссылкой на главу Чехии Петра Павла.

Как он отметил, из-за конфликта на Украине РФ необходимо будет много лет для восстановления боеспособности, однако страны НАТО воспринимают Москву в качестве главной угрозы.

"Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", – подчеркнул президент Чехии.

Глава Венгрии Каталин Новак поддержала позицию лидера Чехии. В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости подготовиться к потенциальному конфликту.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз обсуждает вариант, при котором российским дипломатам могли бы ограничить передвижение по странам сообщества. С соответствующим предложением в рамках 12-го пакета санкций выступила Чехия. Вместе с этим Чехия предлагает принимать российских дипломатов только по биометрическим паспортам, поскольку их сложнее подделать.

До этого временного поверенного в делах Чехии в РФ Иржи Чистецки вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с внесением Госзагрансобственности в чешский санкционный список. Вместе с этим дипломату изъявили протест из-за замораживания активов предприятия и запрета на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии.



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