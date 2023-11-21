ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по странам сообщества – СМИ

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Евросоюз обсуждает вариант, при котором российским дипломатам могли бы ограничить передвижение по странам сообщества. С соответствующим предложением в рамках 12-го пакета санкций выступила Чехия, передает Financial Times.

"Страны – члены ЕС обсуждают, вводить ли ограничения на поездки российских дипломатов", – говорится в сообщении.

Суть предложения Чехии заключается в том, чтобы ввести для дипломатов правило, которое бы диктовало обязательное получение визы и ВНЖ для каждой страны ЕС. Сейчас же передвигаться по странам Шенгенской зоны дипломаты могут по одной визе.

Вместе с этим Чехия предлагает принимать российских дипломатов только по биометрическим паспортам, поскольку их сложнее подделать. Необходимость принятия мер объяснили якобы разведывательными действиями российских дипломатов в странах ЕС.

При этом уточняется, что указанные меры пока находятся на ранней стадии обсуждения, а возникающие в связи с возможными ограничениями сложные юридические вопросы означают, что какие-либо изменения маловероятно будут включены в 12-й пакет санкций.

Ранее временного поверенного в делах Чехии в РФ Иржи Чистецки вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с внесением Госзагрансобственности в чешский санкционный список. Вместе с этим дипломату изъявили протест из-за замораживания активов предприятия и запрета на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии.



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