Временный поверенный в делах Чехии был вызван в МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Временного поверенного в делах Чехии в РФ Иржи Чистецки 17 ноября вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с внесением Госзагрансобственности в чешский санкционный список, сообщается в российском дипведомстве.

Также дипломату заявлен протест из-за замораживания активов предприятия и запрета на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии.

В МИД указали на недопустимость подобного правового произвола. Для защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению активами за рубежом включили в национальный санкционный список.

В Москве действия чешских властей против российских имущественных активов расценили как враждебный шаг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Прага формализует незаконные действия властей Чехии в отношении российской государственной собственности, то Москва не оставит это без ответа. Песков подчеркнул, что решение Праги является противозаконным с точки зрения международного права и вызывает абсолютное недоумение.

Кадырову возвратили из Чехии любимого коня