Жители Чехии устали от последствий конфликта на Украине – эксперт

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В Чехии уже слишком устали от последствий украинского конфликта. Такое мнение выразил журналист Ян Странски в статье для Seznam Zpravy.

"Да, я вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло", – написал обозреватель.

По его словам, отношение чехов к Украине стало меняться, многие жители страны все меньше интересуются геополитической обстановкой.

"За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: "Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются", – указал обозреватель.

Однако он отметил, что жители Чехии должны выстоять в том, что касается Украины, и положиться на то, что кабмин не уступит. Местным же политикам эксперт посоветовал не слушать советников по вопросам Украины, иначе судьба страны якобы будет "предрешена".

Накануне в Чехии граждане вновь вышли на улицы, выступая против антироссийских санкций. Уточнялось, что митингующих не устраивает, что власти страны больше заботятся об украинских гражданах, чем о собственных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Протесты против антироссийских санкций продолжились в Чехии

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