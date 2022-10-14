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Политика

Чехия закроет въезд для россиян по "шенгену" с 25 октября

Чехия закроет въезд для россиян по "шенгену" с 25 октября

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Чехия запретит въезд в страну для россиян с туристическими шенгенскими визами. Обозначенное решение касается прежде всего тех россиян, которые прибывают в международный аэропорт в Праге.

В конце сентября еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявил, что граждане России с шенгенскими визами не могут находится в странах Альянса дольше 90 дней. При этом сам факт наличия такой визы не является гарантией въезда в ЕС.

Что делать тем, кто уже купил билеты и забронировал отель? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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