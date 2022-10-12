Чехия запретит въезд россиян с 25 октября

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Чехия запретит въезд в страну для россиян с туристическими шенгенскими визами, объявил министр иностранных дел Ян Липавский.

"С 25 октября мы [правительство] вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию", – заявил представитель кабмина страны.

Липавский по итогам заседания правительства Чехии также отметил, что обозначенное решение касается прежде всего тех россиян, которые прибывают в международный аэропорт в Праге.

В конце сентября еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявил, что граждане России с шенгенскими визами не могут находится в странах альянса дольше 90 дней. При этом сам факт наличия такой визы не является гарантией въезда в ЕС.

Ранее эксперты оценили ситуацию с выдачей россиянам виз в европейские страны. По данным руководителя компании Visashengen.moscow Виталия Бабенко и визового эксперта Дмитрия Волкова, самой популярной страной у граждан РФ остается Испания.

Представительства этого государства оперативно рассматривают заявки, а также легко записаться непосредственно на подачу документов.

Некоторые страны ЕС ввели новое требование для получения "шенгена"

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