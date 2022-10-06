Норвегия ограничит проход рыболовных судов из РФ в свои порты

Фото: ТАСС/Александр Петров

Правительство Норвегии приняло решение об ограничении прохода российских рыболовных судов в порты государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

По данным иностранного ведомства, российские суда будут проходить проверку и смогут заходить только в 3 порта Норвегии.

"Российские рыболовные суда должны иметь доступ только в порты Тромсе, Киркенеса и Ботсфьорда", – говорится в сообщении.

Ранее в Минюсте Норвегии сообщили, что страна может ввести запрет на въезд в страну туристов из России по аналогии с Финляндией.

Министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел отметила, что правительство королевства примет меры по усилению контроля на границе с РФ.

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