06 октября, 21:16Политика
Норвегия ограничит проход рыболовных судов из РФ в свои порты
Фото: ТАСС/Александр Петров
Правительство Норвегии приняло решение об ограничении прохода российских рыболовных судов в порты государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.
По данным иностранного ведомства, российские суда будут проходить проверку и смогут заходить только в 3 порта Норвегии.
"Российские рыболовные суда должны иметь доступ только в порты Тромсе, Киркенеса и Ботсфьорда", – говорится в сообщении.
Ранее в Минюсте Норвегии сообщили, что страна может ввести запрет на въезд в страну туристов из России по аналогии с Финляндией.
Министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел отметила, что правительство королевства примет меры по усилению контроля на границе с РФ.
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