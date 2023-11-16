Песков назвал противозаконным решение о заморозке объектов РФ Чехией

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Москва не оставит без ответа незаконные действия властей Чехии в отношении объектов российской государственной собственности в стране, если Прага формализует их. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что решение Праги является противозаконным с точки зрения международного права и вызывает абсолютное недоумение.

"Глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее. Сейчас анализируем ситуацию", – уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле убеждены в абсолютной противозаконности данного решения. По его словам, все объекты, которые могут быть в собственности РФ, сейчас находятся под угрозой. Исключение составляют объекты, имеющие дипломатический статус, уточнил пресс-секретарь президента.

Днем ранее стало известно, что власти Чехии согласовали заморозку государственной собственности России. Как уточнял глава МИД республики Ян Липавский, к подобным организациям относится ГУП "Госзагрансобственность", отвечающее за управление российскими активами в других странах.

Протесты против антироссийских санкций продолжились в Чехии