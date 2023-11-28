Президент Чехии заявил, что Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

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Уровень военной поддержки ВСУ со стороны западных стран оказался недостаточным, в связи с чем Украину ждут сложности в военном плане. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Corriere della Sera.

Он указал на то, что нынешних поставок западных боеприпасов Киеву недостаточно, чтобы позволить украинским войскам продолжать активные боевые действия. Также проблемы наблюдаются в подготовке украинских пилотов для истребителей F-16, добавил Павел.

По словам чешского лидера, в поддерживающих Украину странах нарастает неуверенность. Кроме того, предстоящая зима станет чрезвычайно трудной для самих украинцев из-за разрушения инфраструктуры, считает он.

Подобное положение дел не очень благоприятно для продолжения наступательных действий украинской армии, заявил Павел.

Ранее сенатор конгресса США Крис Мерфи заявил, что украинская армия вряд ли сможет продержаться до февраля следующего года в противостоянии с ВС РФ без военной помощи от Вашингтона.

До этого украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что Вашингтон оказывает недостаточную помощь Киеву. В частности, Зеленский заявил о недостаточном американском финансировании со стороны конгресса, а также о нехватке потенциальной поддержки американцев.

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