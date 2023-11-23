23 ноября, 05:12Политика
Американский сенатор заявил, что ВСУ вряд ли смогут продержаться до февраля без помощи США
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Сенатор конгресса США Крис Мерфи заявил, что украинская армия вряд ли сможет продержаться до февраля следующего года в противостоянии с ВС РФ без военной помощи от Вашингтона. Об этом он сообщил изданию Politico.
Американский политик высказал предположение, что в ближайшие несколько недель у ВСУ начнут заканчиваться боеприпасы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что Вашингтон оказывает недостаточную помощь Киеву. В частности, Зеленский заявил о недостаточном американском финансировании со стороны конгресса, а также о нехватке потенциальной поддержки американцев.
До этого норвежский ученый Мэттью Блэкберн заявил, что Украине может потребоваться вмешательство Североатлантического альянса на совершенно ином уровне в связи с трудностями на фронте.
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