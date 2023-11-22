Зеленский пожаловался журналисту Fox News на недостаточную помощь США

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Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что Вашингтон оказывает недостаточную помощь Киеву. Об этом он заявил корреспонденту Fox News Бенджамину Холлу, сообщает RT.

По словам журналиста, Зеленский рассказал ему о недостаточном американском финансировании со стороны конгресса, а также о нехватке потенциальной поддержки американцев. Также Холлу лидер Украины сказал, что Израиль отвлек весь мир от проведения СВО со стороны России и это, по мнению Зеленского, критический момент.

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить его план по урегулированию украинского конфликта.

Он уточнил, что не считает мирным планом любую инициативу, основанную на признании Киевом Крыма и Донбасса частью РФ, хотя признал, что это поможет остановить военные действия.

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