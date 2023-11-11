Боррель признал, что победы Украины над Россией не будет

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Победы Киева над РФ не будет в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

"У нас очень много проблем", – признался он.

Как отметил дипломат, американская помощь Украине может сократиться, поэтому ЕС необходимо быть готовым ее компенсировать.

"Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину", – добавил он.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут сообщил, что американские и украинские официальные лица обвиняют друг друга в неудачах ВСУ на поле боя. Он отметил, что провал контрнаступления украинских сил обострил противоречия между Киевом и Вашингтоном. По его словам, украинцы, в свою очередь, жалуются, что страны Запада не предоставили им достаточно оружия, чтобы прорвать российские укрепления.

До этого Владимир Путин заявил, что контрнаступление Киева полностью провалилось. Однако украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО, уточнил он.

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