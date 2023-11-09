Медведев заявил, что Украина посылает на фронт уже "черти кого"

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Украина сейчас отправляет на передовую против РФ "черти кого". Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне в подмосковном Алабине, передает ТАСС.

"Просто людей оторвали, автомат дали в руку – и вперед", – заявил он.

При этом Медведев отметил, что последствия отправки на передовую необученных людей, которых вырвали из простой мирной жизни, понятны.

Ранее профессор Высшей школы экономики и генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский рассказал, что мобилизационный резерв Украины практически истощен. Эксперт сослался на заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который до этого сообщал о приближении к истощению резервов.

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