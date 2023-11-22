Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирную инициативу по Украине

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Лидер Украины Владимир Зеленский готов обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", – сказал украинский президент.

При этом он сразу оговорил, что не считает мирным планом любую инициативу, если она основана на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, хотя признал, что это поможет остановить конфликт.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский пытается связаться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Отмечалось, что желание украинского лидера поговорить с Трампом объясняется его намерением повлиять на американского коллегу в вопросе финансовой поддержки Киева. Трамп сейчас якобы фактически контролирует палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

До этого Зеленский заявил, что может объяснить Трампу, если тот приедет в Киев, почему конфликт на Украине не получится завершить за 24 часа. По словам украинского лидера, ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить экс-президенту, что он не сможет принести мир.

В свою очередь, Трамп отверг приглашение украинского лидера. Он пояснил, что сейчас с властями на Украине взаимодействует нынешняя администрация Белого дома и его приезд может спровоцировать конфликт интересов.

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