Трамп отверг приглашение Зеленского посетить Украину

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Экс-президент США Дональд Трамп отверг приглашение украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Киев. Об этом сообщает телеканал Newsmax.

"Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время", – заявил Трамп.

Он пояснил, что сейчас с властями на Украине взаимодействует нынешняя администрация Белого дома, и его приезд может спровоцировать конфликт интересов.

Ранее Зеленский заявил, что может объяснить Трампу, если тот приедет в Киев, почему конфликт на Украине не получится завершить за 24 часа. По словам украинского лидера, ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, что он не сможет принести мир.

Трамп неоднократно говорил о том, что мог бы решить конфликт на Украине за 24 часа в случае, если он вновь возглавит Соединенные Штаты.

В свою очередь, Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что намерения Трампа урегулировать за несколько дней конфликт на Украине и другие острые вопросы "не могут не радовать".



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