Зеленский заявил, что Запад не склоняет его к переговорам с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией. Помимо этого он подчеркнул тезис о том, что Украина не пойдет на переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Зеленский, ни Евросоюз, ни США не склоняют Украину сесть за стол переговоров с Россией. Более того, он подчеркнул, что Украина не согласна на переговоры.

"Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого", – заявил Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что США и Европа обсуждают с Киевом возможные мирные переговоры с Россией. Как сообщало издание NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик. Более того, они не уверены в способности европейских стран и дальше предоставлять военную и финансовую помощь Украине.

В свою очередь, Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия.