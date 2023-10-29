Отказ Зеленского от мирных переговоров станет фатальным для Запада – экс-советник Рейгана

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Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия. Таким мнением поделился бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в своей статье для The American Conservative.

По словам эксперта, Зеленский считает, что только эскалация конфликта, то есть вступление в боевые действия союзников Украины, сможет принести Киеву победу. Однако это будет самоубийством, отметил Бэндоу.

Экс-советник Рейгана заявил, что Запад устал от текущего конфликта на Украине и считает, что Россия обладает преимуществом в ведении боевых действий на истощение.

Даг Бэндоу предложил американским и европейским лидерам разработать новую систему безопасности в регионе, по которой Украина получит нейтральный статус. Он также предложил западным странам провести мирные переговоры с Москвой и продемонстрировать готовность снять санкции и вернуть замороженные активы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова принять у себя диалог РФ и Украины, если они захотят.

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры "о земле и о мире". По его мнению, предварительные условия не нужны, главное – дать команду "стоп".

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