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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры "о земле и о мире". Об этом пишет "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил, что на Украине "умных людей немало", поэтому необходимо начать переговоры. По его мнению, предварительные условия не нужны, главное – дать команду "стоп".

"С 00:00 часов стоп, никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливают", – объяснил президент.

Лукашенко добавил, что Вашингтон "намекает" Киеву, что предоставляемая ему помощь "не беспредельна". Это указывает на необходимость скорейшего начала переговоров, уточнил политик.

По его словам, Украина может столкнуться с отсутствием людских ресурсов, тогда она не сможет применить поставляемое вооружение.

"Из Украины бегут люди, воевать никто не хочет", – подвел итог глава Белоруссии.

В начале октября Лукашенко сказал, что президент Украины Владимир Зеленский "ведет себя абсолютно правильно", требуя поставок вооружений от Запада, поскольку понимает, что его "кинули".

Он пояснил, что США еще до начала конфликта обещали оказать Киеву всю возможную поддержку, взамен требуя "воевать до последнего украинца". Зеленский на условия американцев согласился и выполняет их, тогда как Запад обещанного не делает, считает белорусский президент.

Между тем Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине. Наоборот, это украинская сторона "выбросила в печку" стамбульские договоренности и не хочет вести переговоры.

Зеленский окончательно понял, что не победит – Лукашенко