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Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон заявил, что считает досадным вмешательство американской стороны в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом пишет RT.

"Переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не Соединенные Штаты", – указал конгрессмен.

По его мнению, в настоящее время есть ощущение, будто многие в США намерены добиться разжигания новых конфликтов в любой точке мира и при каждой возможности.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что власти в Киеве не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте прошлого года, так как им этого не позволил Вашингтон.

Он уточнил, что единственной стороной, способной принимать решения в отношении Украины, являются США. По его словам, во время мирных переговоров в марте 2022-го в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что не могли принимать решения самостоятельно.