Экс-советник Кучмы заявил, что фон дер Ляйен приехала в Киев ради своих амбиций

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Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским ради своих карьерных амбиций, а не для военной или финансовой помощи стране. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Эксперт считает, что вскоре фон дер Ляйен сложит свои полномочия на посту главы ЕК, сейчас она "играет последний акт". Для перспективного политического будущего ей нужно "красиво" это делать, считает Соскин.

Он подчеркнул, что "никаких денег" Киев не получит.

Глава Еврокомиссии приехала в Киев 4 ноября. Отмечалось, что целью ее визита является выступление в Раде.

До этого в СМИ сообщалось, что на следующей неделе Еврокомиссия намерена порекомендовать Украину и Молдавию к вступлению в ЕС. Однако переговоры о членстве стран в союзе смогут начаться только при условии обсуждения "технических оговорок". Под ними, в частности, подразумевались защита прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер.

Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ