Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала с визитом в Киев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

"Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен", – написал он.

По словам парламентария, целью визита европейского политика в столицу Украины станет выступление в Раде.

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее сообщал, что фон дер Ляйен посетит страну с позитивными намерениями в отношении ее вступления в Евросоюз.

До этого СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что на следующей неделе Еврокомиссия намерена порекомендовать Украину и Молдавию к вступлению в ЕС. Однако переговоры о членстве стран в союзе смогут начаться только при условии обсуждения "технических оговорок". Под ними, в частности, подразумевались защита прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер.



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