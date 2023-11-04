04 ноября, 10:29Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев
Фото: AP Photo/Risto Bozovic
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала с визитом в Киев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.
"Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен", – написал он.
По словам парламентария, целью визита европейского политика в столицу Украины станет выступление в Раде.
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее сообщал, что фон дер Ляйен посетит страну с позитивными намерениями в отношении ее вступления в Евросоюз.
До этого СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что на следующей неделе Еврокомиссия намерена порекомендовать Украину и Молдавию к вступлению в ЕС. Однако переговоры о членстве стран в союзе смогут начаться только при условии обсуждения "технических оговорок". Под ними, в частности, подразумевались защита прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер.
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