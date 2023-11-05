Зеленский намерен объяснить Трампу, почему конфликт на Украине нельзя решить за сутки

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что может объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, если он приедет в Киев, почему конфликт на Украине не получится завершить за 24 часа. Об этом пишет NBC News.

"Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить Трампу, что он не сможет <...> принести мир (на Украину – Прим. ред.)", – сказал Зеленский.

Что касается вопроса о сокращении помощи Украине, глава киевского режима признался, что не знает, как будет действовать Трамп в случае переизбрания на пост американского лидера. При этом Зеленский уверен, что политик не сможет полностью лишить Киев поддержки, поскольку рядовые жители США якобы выступают за дальнейшее оказание помощи.

Трамп уже не раз говорил о том, что мог бы решить конфликт на Украине за 24 часа в случае, если он вновь возглавит Соединенные Штаты.

В свою очередь, Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что намерения Трампа урегулировать за несколько дней конфликт на Украине и другие острые вопросы "не могут не радовать".

Бывший президент США также отмечал, что дела Вашингтона вокруг Украины идут плохо. По его словам, такой вывод можно сделать по освещению конфликта в американских СМИ.



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