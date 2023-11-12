СМИ узнали о попытках Киева организовать переговоры Зеленского и Трампа

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский пытается связаться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Желание украинского лидера связаться с Трампом издание объяснило его намерением повлиять на американского коллегу в вопросе финансовой поддержки Киева. Трамп сейчас фактически контролирует палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

Ранее в Белом доме отвергли проект финансирования работы правительства США без помощи Киеву. Его инициатором стал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.

В Белом доме решили, что подобный план "может привести к еще больше хаосу" и очередным шатдаунам. Проделанную палатой работу назвали тратой "драгоценного времени".



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