В Белоруссии назвали украинский конфликт дестабилизирующим фактором в Восточной Европе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Конфликт на Украине все еще является главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе. Таким мнением поделился министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

После состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности он отметил, что "южные рубежи" ОДКБ подвергаются воздействию многочисленных вызовов.

По его словам, регион находится под угрозой транснационального характера. Речь идет о терроризме и экстремизме, наркотрафике и нелегальной миграции, уточнил Алейник.

Ранее Владимир Путин в ходе своего онлайн-выступления на саммите G20 заявил, что боевые действия являются трагедией, которую следует прекратить. Президент РФ призвал подумать об этом.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с украинской стороной. Путин добавил, что именно Киев вышел из диалога. Вместе с этим глава государства напомнил об указе Владимира Зеленского, "запрещающем вести с Россией такие переговоры".

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