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Украине может потребоваться вмешательство Североатлантического альянса на совершенно ином уровне в связи с трудностями на фронте. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для National Interest.

По его словам, положение на фронте на Украине не следует оценивать по территориальному продвижению сторон. Блэкберн отметил, что для выявления побеждающей стороны необходимо обратить внимание на человеческие и материальные потери.

Так, Украина однозначно проигрывает России, считает эксперт, поскольку украинские войска понесли огромные потери в ходе своего контрнаступления. В связи с этим киевские власти вынуждены планировать новую мобилизацию, что ударит по экономике Украины и боевому духу населения.

Ученый добавил, что западные страны не справляются с поставками вооружения для ВСУ, а американская поддержка в скором времени прекратится из-за ситуации на Ближнем Востоке и внутренних разногласий.

Ранее СМИ со ссылкой на украинского чиновника сообщали, что на фоне сокращения поставок боеприпасов США в Киеве появились "большие проблемы", а украинская армия может потерять позиции на фронте "очень дорогой ценой".

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения.